Пойдет ли Эрдоган сразу на четвертую операцию против курдских радикалов в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган готов начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии, если курдские Отряды народной самообороны (YPG) не покинут очерченную зону безопасности вблизи границы за выделенные на вывод бандгрупп 150 часов, передает портал Anadolu. Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Если данный район не будет зачищен от террористов через 150 часов, мы возьмем ситуацию в свои руки и выполним очистительную работу», — предупредил президент Турции.

После этого, напомнил он, в этот безопасный коридор, занимающий территории в 30 километров глубиной и протяженностью в 340 км, наконец войдут подразделения турецких вооруженных сил и российской военной полиции. Они будут вести патрулирование и осуществлять мониторинг за поддержанием безопасности в регионе.

Эти соглашения являются частью меморандума, принятого Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным во время переговоров в Сочи 22 октября. В рамках данной встречи главы государств выработали стратегию, предполагающую урегулирование ситуации на сирийско-турецкой границе.

Анкара хочет сформировать безопасную зону, чтобы защититься от дальнейших атак боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней курдских бандформирований, а также террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Стоит отметить, что радикалы РПК, с которыми непосредственно связаны бойцы YPG, за последние годы провели целый ряд крупных терактов на территории Турции. Так, в результате двух сильных взрывов, организованных ими, в одном лишь Стамбуле только за 2016 год погибло свыше 70 человек.

Совместными усилиями Москва и Анкара способны навести порядок на границе, уверен заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Теперь, когда турки продемонстрировали боевикам YPG свою решительность, довести процесс отвода курдских бандгрупп уже можно будет и в рамках мирного процесса, где РФ может выступить в качестве надежного гаранта.

«Ситуация сложная, и притом она динамично меняется. Когда недавно там безраздельно хозяйничали курдские вооруженные формирования заодно с американцами, которые вели очень дестабилизирующую деятельность, Анкара была чрезвычайно озабочена своей безопасностью, в перманентной обеспокоенности пребывал и официальный Дамаск. То есть исходная обстановка была очень сложной, она была представлена многими участниками, где каждый со своими целями и интересами. К счастью, пришло понимание, как упорядочить все элементы, задействованные на севере Сирии, и как сделать этот регион безопасным. Это окончательно произошло в ходе переговоров Путина и Эрдогана», — заметил эксперт.

Дополнительной угрозой, помимо самих отрядов YPG, стала также новая волна активизации ИГИЛ1, во многом спровоцированная курдскими радикалами.

«Подписанный на встрече меморандум, который является фактически «дорожной картой» Северной Сирии, позволит разрешить противоречия мирным путем, сохранить жизни местных жителей и решить все проблемы, связанные с безопасностью. Хотя сложностей было много: вспомним, что курдские группировки охраняли остатки бандгрупп ИГ1 в своих тюрьмах и родственников джихадистов в лагерях беженцев, но в последние недели они фактически перестали это делать, потому обстановка окончательно нарушилась, и только теперь посредством российско-турецких договоренностей идет ее постепенная стабилизация», — подчеркнул собеседник ФАН.

Устранить ряд принципиальных сложностей в ситуации на севере САР — задача, безусловно, не из простых, но можно понять нетерпеливость турок, которые несколько лет жили бок о бок с крайне агрессивно настроенными по отношению к ним курдскими боевиками.

«То есть за 150 часов, конечно, переформатировать такую непростую обстановку нелегко. Тем более что очень много векторов настроений и что речь идет в первую очередь о вооруженных боевиках. Это сложно, но хорошо видно по первым дням после принятия меморандума, что ситуация все-таки поддается регулировке. Тем не менее для Эрдогана ситуация с курдской угрозой вступила в крайнюю степень, и потому он продолжает торопить процесс урегулирования, поскольку на этот раз он решительно намерен навсегда ликвидировать эту опасность вблизи своих границ», — закончил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.