Общественники из США и Ирландии призвали ЕС признать республики Донбасса

Луганск, 27 октября. Общественники из США и Ирландии Брюс Гагнон и Фра Хьюз посетили Луганскую Народную Республику и ознакомились с ситуацией на КПП «Станица Луганская» в Донбассе.

В начале 2015 года украинские силовики взорвали мост, расположенный вблизи Станицы Луганской через реку Северский Донец. 17 июля 2019 года в ходе встречи контактной группы в Минске представители ЛНР и Киева договорились восстановить переправу, при этом украинская сторона взялась за работы на пролете, взорванном силовиками, а ЛНР — на остальной части перехода. Кроме того, стороны дали обязательство в будущем использовать данный мост только в гражданских целях.

Временную переправу открыли 5 октября. На дороге к мосту положили новое покрытие и нанесли разметку. Полностью работы планируют завершить к 15 ноября.

Прибывший в ЛНР общественник из США обратил внимание, с какими трудностями приходится иметь дело людям, пересекающим линию соприкосновения в Донбассе, — пенсионерам, людям с сумками, женщинам с детьми.

«Это очень печальная картина, очень печально это видеть, и, слава богу, этот мост наконец-то отремонтируют», — сказал Гагнон.

Власти ЛНР, добавил он, активно оборудуют территорию, прилегающую к КПП, чтобы создать более комфортные условия для граждан. Общественник назвал восстановление мост следующим шагом для получения большей независимости республики.

Гагнон призвал Европейский союз признать республики Донбасса.

«Я надеюсь, что в дальнейшем будет большая интеграция между Украиной и ЛНР с ДНР в том смысле, чтобы люди могли беспрепятственно пересекать границу», — вторил ему общественник из Ирландии.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны. 7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил, передает телеканал «360», а затем и вовсе бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия».