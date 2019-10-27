Зеленского обвинили в некорректном поведении с националистом в Донбассе

Киев, 27 октября. Украинская журналистка Янина Соколова обвинила президента страны Владимира Зеленского в некорректном поведении во время встречи с националистами в поселке Золотое, где радикалы препятствуют разведению войск.

«Тыкая, говорит хамские речи, позволяя себе фразы, которые звучат дико и сюрреалистично в устах президента демократичной республики, которая находится в центре Европы и претендует на членство в ЕС и НАТО», — отметила Соколова, записав видеообращение.

Она добавила, что националист, который беседовал с Зеленским, всего лишь «вымогал» встречи с главой государства для своих единомышленников.

Напомним, что накануне Зеленский прибыл в Золотое, в котором поселились вооруженные националисты. При этом глава государства говорил на повышенных тонах, позволяя себе просторечные и даже грубые выражения. Он обратил внимание своего собеседника, что является президентом страны, а не «лохом» и потребовал, чтобы вооруженные группировки подчинялись его приказам. Он также подчеркнул, что стране необходимо «вернуть территории и прекратить убийства».

Глава батальона «Азов» Андрей Билецкий после встречи записал видеообращение, в котором заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, глава государства «сдает огромную территорию».

Пресс-служба Операции объединенных сил на Украине сообщила, что спорившие с президентом страны Владимиром Зеленским «добровольцы» нелегально находятся в районе разведения войск в Донбассе.