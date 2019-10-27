В МИД ЛНР назвали полным абсурдом заявления Кучмы о «формуле Штайнмайера»

Луганск, 27 октября. Высказывания главы украинской делегации на минских переговорах Леонида Кучмы об абсурдности и «вредоносности» для Украины «формулы Штайнмайера» сами по себе абсурдны, особенно в свете того, что он сам ее письменно подтвердил. Об этом заявил глава МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

«Подобные «кульбиты» для серьезного политика, ответственного за переговоры по реализации подписанных им же Минских соглашений, — это действительно полный абсурд», — говорится в заявлении министра.

Дейнего напомнил, что текст «формулы Штайнмайера» был согласован на встрече политических советников «нормандской четверки», в которую ходят Россия, Германия, Франция и Украина, и после этого направлен в контактную группу по урегулированию на юго-востоке Украины для письменного согласования сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском.

«И тогда, три недели назад, на заседании контактной группы 1 октября господин Кучма не только говорил, что поддерживает эту формулу, но и официальным письмом на имя координатора контактной группы от ОБСЕ господина Мартина Сайдика подтвердил согласование Украиной «формулы Штайнмайера», — отметил Дейнего.

Он также заметил, что спустя несколько дней президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Токио лично поблагодарил Франк-Вальтера Штайнмайера за его формулу и за поддержку Украины.

Напомним, 25 октября глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» никак не повлияет на политическую обстановку на Украине. Он сказал, что документ не приведет к миру в Донбассе и рассчитан исключительно на то, чтобы «дожать» Украину и «сдать [ее] с потрохами». Также Кучма назвал полным абсурдом» проведение в регионе выборов до установления властями Украины контроля над границей с РФ.

«Формула Штайнмайера» была согласована на заседании контактной группы в Минске 1 октября и подписана всеми ее представителями, в том числе и Леонидом Кучмой. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Гражданская война на Украине, которую пытаются прекратить на различных площадках, продолжается с 2014 года. Она последовала за государственным переворотом в Киеве, после которого Донецкая и Луганская народные республики, отказавшись подчиняться новым властям, объявили о независимости. Киев в ответ на это развернул против республик Донбасса силовую операцию.