Россияне поделились лайфхаками путешествий с ручной кладью

Москва, 27 ноября. Ноутбук в джинсах, трусы в капюшоне и свитер вместо шарфа — этими и другими полезными лайфхаками поделились опытные российские туристы, путешествующие только с ручной кладью.

По их словам, так они убивают сразу двух зайцев: и не нарушают правила авиаперевозчиков, и экономят на оплате багажа. Опрос о том, как наши соотечественники предпочитают ездить отдыхать: налегке или с большим чемоданом, провели эксперты сервиса Aviasales. Участниками исследования стали 11 тыс. человек. 39% пассажиров рассказали, что при регистрации на рейс надевают на себя все самые тяжелые и объемные вещи, а после снимают их и преспокойно убирают на багажную полку.

Помимо этого туристы посоветовали брать в дорогу верхнюю одежду с большим количеством карманов, в которые складывают нижнее белье. Кто-то убивает трусы в капюшон, а какие-то большие вещи, к примеру, свитер, оборачивают вокруг шеи как шарф.

Были советы и не только о предметах одежды. Так, одна из респонденток рассказала, как проходила регистрацию с ноутбуком в джинсах, а потом переложила гаджет в сумку.

Почти 25% опрошенных пользуются специальным насосом, чтобы легче умещать вещи в рюкзак. Многие возят компрессионные пакеты. Чтобы не возить с собой с собой банки с кремами, туристы советуют покупать контейнеры для линз и переливать косметические средства в них.

Один из путешественников рассказал, что у него есть собственный и очень эффективный способ упаковки багажа с помощью коробки из-под бумаги формата А4. Он ставит ее в сумку из тонкой, непромокаемой ткани.

«В коробку помещается больше вещей, чем в рюкзак таких же размеров», — пояснил он.

Путешественники с детьми складывают вещи в карман коляски, провоз которой оплатой не облагается.

Нашлись и те, кто признался, что берет в путешествие старые вещи, которые потом выбрасывает, чтобы освободить место для новых покупок. Еще один турист рассказал, что грязную одежду, сувениры и прочие покупки отправляет домой по почте.

«Выходит рублей 200–250. Так, из Крыма отправил себе разного чая, по объему получился целый пакет», — поделился он.

Один из респондентов рассказал, что верхнюю одежду сдает в камеру хранения в аэропорту, потому что любит путешествовать налегке. Другой путешественник, который тоже не любит возить с собой много вещей, сдает верхнюю одежду в камеру хранения в аэропорту.

Только 20% участников опроса признались, что секретов перевозки большого количества вещей в ручной клади у них, и если надо, они просто заранее оплачивают багаж.

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