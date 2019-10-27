Сирия, 27 октября. САА заняла два города в Хасаке. Командующий SDF**** Мазлум Абди заявил о том, что операция США по вероятному уничтожению аль-Багдади проводилась совместно с курдскими радикалами. Турецкий солдат был убит недалеко от Рас аль-Айна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществляют боевые вылеты на востоке провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли города аль-Касра и Абу-Расин на севере Хасаки.

«Исламское государство»1: по неподверженным данным, организовало атаку на позиции САА на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам САА на северо-востоке Латакии.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли одного из солдат под огнем курдских боевиков восточнее Рас аль-Айна в северной части Хасаки.

Провинция Латакия

В северной части Латакии продолжаются столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и правительственными войсками. Как передает новостной портал Baladi-News, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) наносят удары по позициям сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» поблизости от города Кабана. Никакой информации о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, инициаторами начала вооруженного противостояния выступили джихадисты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что на юго-востоке региона произошло нападение террористов «Исламского государства». Атаке подверглись позиции проасадовских ополченческих отрядов недалеко от города Абу-Кемаль. Тем не менее официального подтверждения данная информация пока не получила. Как известно, нападения разрозненных отрядов ИГИЛ1 в пустынных районах Бадии аш-Шам военные эксперты связывают с расположением в соседнем Хомсе «зоны безопасности» США, в границах которой террористы имеют возможность скрыться от преследований Сирийской арабской армии (САА). Более того, там базируются силы спонсируемой Вашингтоном группировки «Магавир ат-Таура», один из членов которой несколькими днями ранее был пойман на продаже оружия джихадистам ИГ1.

Провинция Идлиб

Командующий «Демократическими силами Сирии» (SDF), и бывший член запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК) Мазлум Абди на своей странице в сети Twitter (mazlumabdi) заявил о том, что в спецоперации по ликвидации главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, о которой ранее сообщили Соединенные Штаты, принимали участие и курдские радикалы. Напомним, американские СМИ утверждают, что лидер ИГ активировал на себе СВУ, будучи окруженным бойцами американского спецназа вблизи населенного пункта Бариша. При этом, по информации местных активистов, на слова которых ссылается на своей странице в Telegram военный источник (rybar), вылазка США обернулась гибелью семи мирных жителей, в том числе трех женщин и одного ребенка. Тем не менее личность совершившего самоподрыв террориста пока еще не была установлена. Напомним, США не впервые заявляют об уничтожении главаря ИГ.

Между тем боевые вылеты в Восточном Идлибе возобновили ВКС РФ. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), российские военные самолеты атаковали расположения «Джебхат ан-Нусры» и выступающих на ее стороне бандгрупп недалеко от населенных пунктов Сармин и Тафтаназ. Как передает военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency), на это ВКС РФ подвиг обстрел боевиками населенного пункта Мадайя на юге региона.

Провинция Хасака

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) установили контроль еще над двумя населенными пунктами недалеко от Тель-Тамра. Правительственные войска вошли в города аль-Касра и Абу-Расин. Напомним, накануне силы САР также заняли деревни аль-Ксамия, ар-Рашидия, аль-Джавадия и Азизия. Ожидается, что в ближайшее время под контроль САА в этом районе перейдут еще ряд поселений.

Между тем представители турецкого министерства обороны сообщили о гибели одного из военнослужащих армии Турции, и ранении еще пяти солдат в результате обстрела со стороны курдских вооруженных группировок. Несколько часов назад поступали сведения о нападении курдских террористов к востоку от Рас аль-Айна. Напомним, дабы избежать возобновления полномасштабных военных действий в приграничной зоне боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) и подконтрольных ей бандгрупп должны покинуть данные территории до 18.00 29 октября.

1 Организация запрещена на территории РФ.