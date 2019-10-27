«Географический диктант» проходит в России. События дня. ФАН-ТВ

Заявления о смерти аль-Багдади Лидер запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади уничтожен. Такие сообщения сегодня активно начали распространять американские СМИ. Журналисты утверждают, что военные США провели в Сирии специальную операцию. По одной из версий, боевик подорвал себя сам. Пока никакого официального подтверждения этой новости не было. Стоит отметить, что сообщения о гибели аль-Багдади в американских СМИ появляются уже на протяжении нескольких лет. А сегодня внес сумбур и президент США Дональд Трамп. В своем Twitter глава государства загадочно написал: «Только что произошло нечто очень важное!». Но никаких подробностей он не раскрыл. Некоторые СМИ предположили, что речь идет как раз о ликвидации боевика.

Беспорядки в Барселоне Более 40 человек пострадали во время прошедших накануне беспорядков в Барселоне. Такие цифры назвали специалисты службы медицинской помощи региона. Народное возмущение так и не утихает. На очередной демонстрации в столице Каталонии собралось около 350 тысяч человек. С середины октября местные жители безустанно выступают против решения суда по делу каталонских политиков, которые участвовали в организации референдума о независимости. Всех приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Вчера также около 10 тысяч человек устроили митинг у здания управления полиции в Барселоне. Они бросали в правоохранителей бутылки и поджигали мусорные контейнеры. Полиции пришлось применить силу.

Бронемашины для военной полиции Броневики «Тигр» и «Тайфун-У» теперь на службе российской военной полиции, которая сейчас находится в Сирии. Минобороны доставило технику на базу в Хмеймим. Десятки машин оборудованы мигалками, бортовой информационно-управляющей системой. На них нанесена специальная надпись на арабском языке. Вот уже несколько дней военная полиция России находится на территории республики. Она контролирует, чтобы вдоль 30-километровой зоны на сирийско-турецкой границе не осталось курдских радикалов.