Береговая охрана ПНС Ливии с оружием угрожала судну немецкой Sea-Eye

Триполи, 27 октября. Береговая охрана, подконтрольная МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, угрожала одному из судов немецкой некоммерческой организации Sea-Eye. С таким заявлением выступили ее представители.

По их словам, корабль Sea-Eye занимался спасением 90 мигрантов, которые подали сигнал бедствия из шлюпки у берегов Ливии. В тот момент, когда мужчинам и женщинам передавали спасательные жилеты, появились лодки береговой охраны ПНС Ливии, связанного, как известно, с террористическими организациями.

Как рассказал представитель Sea-Eye Горден Айлер, неизвестные люди в масках направили оружие на спасательную команду и мигрантов, а затем сделали несколько «предупредительных» выстрелов. Людям из соображений безопасности пришлось прыгать в воду. Он уточнил также, что лодки береговой охраны кружили вокруг судна и мешали спасательным работам.

При этом ливийские ВМС в своем заявлении опровергли поступившую информацию и заявили, что «ничего подобного не произошло».

Напомним, ситуация в Ливии осложнилась в 2011 году, после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. В стране воцарилось двоевластие: на востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе — Правительство национального согласия Ливии, опирающееся на поддержку международных террористических организаций.

Под контролем МВД ПНС Ливии находится как береговая охрана, так и департамент по борьбе с незаконной миграцией. Как сообщал Совет Безопасности ООН, береговая охрана во время операций по «спасению» мигрантов применяет огнестрельное оружие, а сами прибывшие в государство граждане подвергаются пыткам, включая изнасилования, и вымогательствам. Сопротивляющихся, как известно, избивают и лишают пропитания.

Ливия при этом — участник Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также Конвенции Организации африканского единства, регулирующей конкретные аспекты проблем беженцев на африканском континенте.

Недавно избранный президент Палаты представителей африканского государства Агила Салех направил в ООН требование о прекращении признания ПНС Ливии во главе с премьер-министром страны Файезом Сарраджем. По его словам, связь властей с террористами, о которой уже известно международной организации, должна стать основой для роспуска ПНС и уголовного преследования его членов.