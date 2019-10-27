Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому перекинуть в Донбасс тысячи бойцов

Киев, 27 октября. Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение президенту Украины Владимиру Зеленскому после визита главы государства в поселок Золотое в Донбассе.

Беседа Зеленского с находившимися в населенном пункте националистами прошла на повышенных тонах. Он потребовал не мешать разведению войск.

Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, глава государства «сдает огромную территорию». Он отметил, что Золотое и Петровское станут тестовыми проектами разведения.

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не выйдет, там будет десять тысяч», — пригрозил Билецкий.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, поскольку «имеют право на свое мнение и не нарушают законы».

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев объявил о начале военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе поселков Золотое и села Петровское. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 дней, но Киев уже три раза сорвал разведение.