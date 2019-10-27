Военная полиция России продолжает патруль Алеппо и Хасаки

Дамаск, 27 октября. Российская военная полиция продолжает патрулировать провинции Алеппо и Хасака для обеспечения соблюдения соглашения, достигнутого в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Это соглашение, в частности, подразумевает развертывание сирийской армии на границе с Турцией, а также на линиях вывода курдских радикалов в приграничные районы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Российские патрули совершили поездку по городу Айн-эль-Араб и его окрестностям в северо-восточной части Алеппо, на фоне развертывания сирийской армии на границе с Турцией этот район стал полностью безопасным.

В окрестностях провинции Хасака российская военная полиция организовала ряд патрулей в различных районах для обеспечения выполнения российско-турецкого соглашения. Параллельно этому происходит постепенный выход курских радикалов с территории сирийской республики.

Напомним, на этой неделе между Россией и Турцией было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их основная задача — проследить за выходом курдских террористов, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов.

Ранее стало известно, что российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в сирийском городе Камышлы в направлении западному району, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна.российской военной полиции поручено следить за выполнением положений меморандума, заключенного в Сочи, предотвращая любые нарушения от сторон, подписавших договор.