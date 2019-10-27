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При пожаре в Санкт-Петербурге погиб мужчина

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При пожаре в Санкт-Петербурге погиб мужчинаСанкт-Петербург, 27 октября. Мужчина погиб, его мать госпитализирована в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в городских экстренных службах. 

Ранее сообщалось, что днем 27 октября в Выборгском районе Петербурга по улице Хошимина в жилом доме №11 загорелась квартира, передают «Невские новости»

Из-за пожара на месте ЧП погиб мужчина, его мать пострадала. Женщина была госпитализирована в НИИ Джанелидзе. По предварительным данным, пострадавших и погибших больше нет.

Сейчас на месте происшествия работают медики. Врачи проводят осмотр эвакуированных детей.

Причины возгорания и прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

При пожаре в Санкт-Петербурге погиб мужчина

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Источник: «Невские новости»
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