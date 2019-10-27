При пожаре в Санкт-Петербурге погиб мужчина

Санкт-Петербург, 27 октября. Мужчина погиб, его мать госпитализирована в результате пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в городских экстренных службах.

Ранее сообщалось, что днем 27 октября в Выборгском районе Петербурга по улице Хошимина в жилом доме №11 загорелась квартира, передают «Невские новости».

Из-за пожара на месте ЧП погиб мужчина, его мать пострадала. Женщина была госпитализирована в НИИ Джанелидзе. По предварительным данным, пострадавших и погибших больше нет.

Сейчас на месте происшествия работают медики. Врачи проводят осмотр эвакуированных детей.

Причины возгорания и прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.