Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Активист русофобской «Души Украины» арестован в Латвии за детское порно

57
0 Оставить комментарий

Активист русофобской «Души Украины» арестован в Латвии за детское порно

Рига, 27 октября. Полиция Риги арестовала сбежавшего в Латвию россиянина Сергея Алексеева, который подозревается в обороте детской порнографии.

На родине Алексеев известен как ярый сторонник действующей украинской власти. Он организовал скандальную выставку «Люди Майдана» и планировал построить в Латвии реабилитационный центр для украинских силовиков, воевавших в Донбассе, сообщает портал DELFI со ссылкой на телеканал LTV7.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, Алексеев проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с похищением человека. Речь идет о пропавшем без вести белорусском предпринимателе Ирине Минвалеевой, которая живет в Латвии.

Согласно предварительным данным, у нее неоднократно возникали конфликты с организатором выставки «Люди Майдана», который беспокоил жителей жилого комплекса Sun Republiс.

Против Алексеева также возбуждалось уголовное дело за угрозы в адрес проживающего в Латвии адвоката Алексея Киреева, однако полиция закрыла производство, поскольку не сочла их серьезными.

Напомним, что ранее россиянин, который занимался антироссийской деятельностью, опасаясь уголовного преследования, перебрался в Латвию, где получил политическое убежище.

 

infox - new
Источник: DELFI
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров