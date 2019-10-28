Российские патрули начали движение к северо-западному району Хасаки

Дамаск, 28 октября. На четвертый день сочинского соглашения между Москвой и Анкарой российские патрули начали движение по пограничной полосе от резиденции российских войск в сирийском городе Камышлы в направлении западному району, к городу Амуда, Дербасия и окрестностям Рас-аль-Айна. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Подразделение сирийской армии сопровождало патруль российской военной полиции из города Тель-Тамр в северо-западную часть Хасаки к району Рас-аль-Айн, пока они не дошли до сирийско-турецкой границы, где в ближайшие дни планируется установить стратегические пункты сирийской армии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Российский генерал подтвердил, что российской военной полиции поручено следить за выполнением положений меморандума, заключенного в Сочи, предотвращая любые нарушения от сторон, подписавших договор.

Напомним, что на этой неделе между Россией и Турцией было подписано соглашение о взаимопонимании, которое предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийско-турецкую границу прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их основная задача — проследить за выходом курдских террористов, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов.

Ранее сообщалось, что жители сирийской провинции Хасака на севере Сирии покинули дома, чтобы встретить российскую военную полицию, прибывающую в их в районы, освобожденные от курдских радикалов, которые держали их в оккупации много лет.

В начале этой недели военная полиция России прибыла в Хасаку для защиты гражданских лиц, кроме того, она привезла несколько автоколонн с гуманитарной помощью.