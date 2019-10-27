Тарасова впечатлена новой звездой российского фигурного катания

Москва, 27 октября. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова оказалась впечатлена успехами Александры Трусовой, которая смогла установить сразу два мировых рекорда на Skate Canada.

«Я думаю, что вся наша страна должна ей гордиться. И весь мир. Она устанавливает мировые рекорды играючи. Она хотела эти 100 баллов получить и она их получила. Она большая молодец. Делает это легко, с удовольствием, любит то, что делает. И не боится ничего», — пояснила она телеканалу «Звезда».

Тарасова также похвалила другую звезду российского фигурного катания — Евгению Медведеву. По словам тренера, девушка тщательно готовится к выступлениям, и вся страна за нее болеет.

Напомним, что 15-летняя Трусова установила сразу два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде. Она заработала самую высокую оценку за технику в произвольной программе и максимальное количество баллов за два проката. В начале месяца фигуристка установила мировой рекорд в японском городе Сайтама, исполнив четыре четверных прыжка в одной программе на турнире Japan Open.

Трусова является серебряным призером чемпионата России 2019 года и мастером спорта международного класса. Занимает 15-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Ученица Этери Тутберидзе стала первой в произвольной программе, набрав 160,53 балла. Пятнадцатилетняя спортсменка обошла олимпийскую чемпионку по фигурному катания Алину Загитову, которая набрала по итогам проката 154,41 балла.