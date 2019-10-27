Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу на вечере встречи выпускников в Техасе

50
0 Оставить комментарий

Неизвестный устроил стрельбу на вечере встречи выпускников в Техасе

Гринвилл, 27 октября. Два человека погибли при стрельбе в городе Гринвилл в американском штате Техас, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Об инциденте на вечеринке по случаю вечера встречи выпускников сообщили англоязычные СМИ.

Трагедия произошла в филиале Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Неизвестный открыл огонь по присутствовавшим на мероприятии. По предварительным данным, он все еще находится на свободе.

Пострадавших экстренно госпитализировали на машинах и вертолете скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыли работники экстренных служб, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и личность убийцы.

Как рассказал репортер местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на вечеринку были приглашены более сотни человек, многие из них — студенты университета.

Напомним, 1 сентября стало известно о стрельбе в городе Одесса в штате Техас. Неизвестный открыл огонь по посетителям одного из магазинов. Правоохранители рассказали, что стрелок действовал в одиночку и был ликвидирован в ходе задержания. В результате устроенной им атаки погибли два человека, ранения получили по меньшей мере 30 человек.

infox - new
Источник: Daily Mail
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров