Неизвестный устроил стрельбу на вечере встречи выпускников в Техасе

Гринвилл, 27 октября. Два человека погибли при стрельбе в городе Гринвилл в американском штате Техас, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Об инциденте на вечеринке по случаю вечера встречи выпускников сообщили англоязычные СМИ.

Трагедия произошла в филиале Техасского университета A&M (Texas A&M Commerce University). Неизвестный открыл огонь по присутствовавшим на мероприятии. По предварительным данным, он все еще находится на свободе.

Пострадавших экстренно госпитализировали на машинах и вертолете скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыли работники экстренных служб, полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и личность убийцы.

Как рассказал репортер местного отделения телестанции WFAA Джейсон Уайтли, на вечеринку были приглашены более сотни человек, многие из них — студенты университета.

Scene pics from mass shooting outside Greenville, Texas. Ten people shot around midnight. Two dead. A half dozen Hunt County Sheriff’s deputies vehicles on scene. Suspect remains at large. pic.twitter.com/rWbDyo3BIv