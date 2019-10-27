Клинцевич отреагировал на план США по «захвату» Калининграда при конфликте НАТО и РФ

Москва, 27 октября. Любые попытки захватить какую-то часть России, включая Калининградскую область, встретят сокрушительный отпор, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский сенатор прокомментировал предложение научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США) Ричарда Хукера о «захвате» Калининградской области войсками НАТО.

Специалист из США заявил, что в случае якобы «агрессии» России против стран альянса в Прибалтике «ответ» организации Североатлантического договора будет состоять в «захвате» Калининградской области.

По мнению Хукера, наращивание польской и американской сухопутных группировок в регионе позволит сделать натиск войск НАТО настолько «мощным», что российская армия «не выдержит» и утратит контроль над регионом.

Член Совфеда усомнился в адекватности подавшего такую идею представителя США и отметил, что захват любой части РФ будет встречен отпором.

«Место подобного аналитика не в опекаемом ЦРУ неправительственном американском фонде, а в сумасшедшем доме. Он даже близко не понимает, что может произойти в случае реализации его предложений. Любые попытки захватить какую-то часть России, включая Калининградскую область, встретят сокрушительный отпор», — отреагировал Клинцевич.

Сенатор отметил, что американскому аналитику, судя по всему, совсем не жаль Польшу, сухопутную военную группировку которой он планирует использовать для вторжения в Калининградскую область.

В связи с этим член Совфеда напомнил, что в зоне досягаемости российских ракет находятся и центры принятия решений.

«Надеюсь, что никто в США и НАТО не рассматривает всерьез подобные сценарии. Но и вбросы так называемых старших научных сотрудников отнюдь не способствуют утверждению на планете климата взаимного доверия», — резюмировал Клинцевич.

Ранее на провокационное заявление американского научного сотрудника отреагировал глава Калининградской области Антон Алиханов. Он сравнил доклад Хукера с «бульварной фантастикой».

Хотя Хукер и заявил, что НАТО необходимо изучить «перспективу захвата» Калининградской области, он не озвучил причину, которая может спровоцировать конфликт в Прибалтике между военным блоком и Россией.

Россия со своей стороны неоднократно предупреждала альянс и США о недопустимости эскалации напряженности в Восточной Европе и обращала внимание, что будет вынуждена принимать ответные меры на усиление группировки Североатлантического альянса и откровенно провокационные действия.