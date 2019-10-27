Разведка Ирака рассказала о своей роли в «ликвидации» главаря ИГ в Сирии

Багдад, 27 октября. Высокопоставленный источник в иракской разведке подтвердил слухи о ликвидации главаря террористической группировки «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и рассказал о роли разведки ближневосточной страны в операции. Об этом в воскресенье сообщает информационное агентство INA.

Ранее американские телеканалы со ссылкой на свои источники сообщили, что военные США провели в субботу в Сирии операцию против главаря ИГ1 аль-Багдади. Утверждается, что аль-Багдади убит, однако эта информация до сих пор не получила официального подтверждения.

«Высокопоставленный источник в разведке подтвердил, что главарь ИГ аль-Багдади и иракские командиры группировки были ликвидированы в Идлибе», — говорится в сообщении агентства.

Ранее источник в сфере безопасности Ирака заявил информационному агентству Reuters, что источники в САР подтвердили иракской разведке информацию о ликвидации аль-Багдади. Отмечалось, что якобы главарь группировки был убит вместе со своим охранником в сирийском Идлибе. Местоположение аль-Багдади смогли идентифицировать, когда тот пытался вывезти своих родных из Идлиба к турецкой границе. Впрочем, ни один из источников не предоставил никаких фактов и доказательств по поводу смерти аль-Багдади.

Ранее утром администрация Белого дома сообщила репортерам, что Дональд Трамп сделает в воскресенье «важное заявление».

1 Организация запрещена на территории РФ.