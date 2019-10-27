Семь причин, почему заявление США о ликвидации Аль-Багдади — фейк

Американские военные заявили, что в субботу в ходе спецоперации на территории сирийской провинции Идлиб ликвидировали главаря террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Но эксперты уверены, что это очередной фейк для того, чтобы поднять популярность Трампа перед следующими выборами, либо для того чтобы спрятать террориста, которого уже не раз уличали в связях с ЦРУ и Госдепом. Федеральное агентство новостей нашло семь причин не верить заявлению специалистов.

«Странное заявление прозвучало от американцев. Странность его в том, что оно прозвучало в период, когда нынешнюю администрацию Трампа в Соединенных Штатах обвиняют в том, что она сдала свои позиции в Сирии, ушла оттуда, бросив своих союзников-курдов, капитулировала перед Россией. И в этой ситуации США вдруг неожиданно сообщают, будто бы они ликвидировали Аль-Багдади. Это совпадение по срокам подозрительно, такого просто не бывает. Очень похоже, что американские спецслужбы в данном случае попросту играют в пользу Белого дома, чтобы поднять его реноме как внутри страны, так и на внешней арене, где весь мир убедился, что американцы преследуют только свои интересы в САР и не занимаются борьбой с террористами. Кстати, буквально несколько дней назад были новые сведения о том, что США еще и воруют сирийскую нефть, вывозя ее контрабандой и зарабатывая на этом. То есть, по сути, в условиях таких серьезных информационных и имиджевых поражений в Сирии Соединенные Штаты сейчас, похоже, таким способом пытаются сыграть на повышение ставок и продемонстрировать, будто бы они являются той главной силой, которая противостоит международному терроризму», — рассказывает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Напомним, по данным источника издания Newsweek, операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Представитель сухопутных войск США, проинформированный о результатах операции, сообщил журналу, что Аль-Багдади ликвидирован. По предварительной информации, террорист подорвал себя поясом шахида.

В самой же операции участвовало 8 вертолетов и спецназ «Дельта». Вместе с Аль-Багдади подорвали себя с помощью жилетов смертников и его две жены. После уничтожения террористов по дому нанесли авиаудар, чтобы он не стал «местом поклонения».

Вся это информация вызывает множество вопросов в ее правдивости. Давайте разберемся, почему эксперты называют «ликвидацию Аль-Багдади» тщательно спланированным фейком.

Причина первая. Вертолеты незамеченными бы не долетели

Провинция Идлиб не самая низконаселенная территория Сирии — там живет несколько миллионов человек. В 5 километрах от места проведения операции США расположена турецкая граница, где стоят турецкие же сторожевые посты, а бандформирования превратили все населенные пункты в настоящие укрепрайоны. К тому же у террористов имеются в наличии современные переносные зенитно-ракетные комплексы.

Поэтому не может не вызвать удивления информация о том, как спецназ США добирался до населенного пункта Бариша, где по их информации, был глава ИГ, на вертолетах. Часть вертушек бы просто была сбита во время операции или террористами, или же турецкими военными. Тем более, сами американцы заявили, что не предупреждали турков о проведении спецоперации. А значит турецкие военные открыли бы огонь по такому скоплению воздушных целей, которые к тому же еще и шумят.

Террористы из Идлиба тоже вряд ли бы пропустили из виду такое огромное количество вертолетов. Но заявлений о потерянных летательных аппаратах нет. И это тоже заставляет сомневаться в правдивости американской версии.

Второй путь, которым могли бы прилететь американцы, — это со стороны территорий, контролируемой сирийской армией. Но, во-первых, там лететь просто далеко, а во-вторых, американцев никто просто так бы там не пропустил. Так что уже заявление источника в Пентагоне, мягко говоря, кажется странным и больше похоже на вброс.

Кроме того, место возможной дислокации главы ИГ явно было превращено в полноценный укрепрайон с сотней человек охраны. И поэтому его взятие не могло пройти как в голливудских фильмах тихо и под покровом ночи.

«Идлиб — в настоящее время логово террористов. Как туда могли бы неожиданно проникнуть сотрудники спецслужб США и тем более поймать главного террориста? Поэтому это, очевидно, лишь инсценировка. Не исключаю, что договоренность с боевиками. Возможно, и то и другое вместе взятые. Представим, что американцы оказываются в рассаднике терроризма, погружаются в него и незаметно забирают с собой лидера крупнейшей на планете террористической организации. Нет, это совершенно нереальная история. К тому же, если велась какая-то спецоперация, то почему нет никаких сообщения о жертвах с обеих сторон? Никаких подобных сведений ни от кого не поступало, об этом даже в самом Идлибе никто не знает ровным счетом ничего. Следовательно, вся эта история попахивает дурной инсценировкой и, как я считаю, не имеет ничего общего с реальностью», — уточняет Шаповалов.

И ведь правда, кто-то бы обязательно поднял бы шум и завязалась бы ожесточенная перестрелка. И это подводит нас ко второй причине, которая заставляет сомневаться в достоверности заявления об уничтожении.

Причина вторая. Жилет смертника и жены террориста

По информации источника американского издания, террорист и обе его жены подорвали себя жилетами смертников. И для начала возникает вопрос: а зачем? Во-первых, Аль-Багдади вполне мог вырваться из окружения. Ночью, со знанием местности и при наличии вооруженной охраны, петляя через окружающие населенный пункт лесные посадки и сельскую местность — это был бы самый логичный выбор. Тем более, что скорее всего с учетом его должности в ИГ у него обязан был быть план отхода. И не только по земле, но и через любимые сирийскими террористами подземные туннели.

А по заявлению США он просто сидел и ждал в своем доме, пока его придут убивать. Заранее подготовившись к тому, чтобы подорваться в жилете. Заметим, что взрывные устройства подготовили и его жены, то есть три человека ночью, посреди сна успели надеть и активировать устройство подрыва и приготовиться к смерти, даже не попытавшись сбежать. Нелогично.

«Полный бред. Первым делом, Аль-Багдади схватился бы за автомат, а не за «пояс шахида». А подорвать себя можно и обычной гранатой. Человеку, который знаком с боевыми действиями и действиями террористов такое заявление кажется смешным. Тем более, что он бы реально просто свалил. Там его земля, ему надо было только выйти из дома, чтобы исчезнуть. Максимум, его могли подстрелить при попытки бегства. Но вот такой самоподрыв. Не смешите меня», — прокомментировал ситуацию ветеран спецслужб Виктор Дворцов.

Причина третья. Откуда США знают про самоподрыв?

Три жилета смертников — это немалое количество взрывчатки. Любой спецназовец, который в этот момент находился бы хотя бы на одном этаже вместе с подорвавшими себя террористами скорее всего тоже был бы мертв или тяжело ранен. Однако источник американского издания уверенно заявляет, про самоубийство лидера ИГ, словно военные видели это своими глазами.

Получается, что бойцы, которые в этот момент захватывали Аль-Багдади должны были разделить его участь. Или же их заявления просто догадки, и совершенно непонятно, кто в итоге подорвал сам себя в доме.

Если Дональд Трамп в своем заявлении скажет, что пострадавших среди «Дельты» нет, то фактически он подтвердит, что вся история с ликвидацией террориста просто инсценировка. Ведь такое возможно в фильмах и компьютерных играх, но нереально в действительности.

Причина четвертая. Зачем наносили авиаудар?

Военные США заявили, что уже после операции нанесли массированный авиаудар по дому, где скрывался террорист, что бы он не стал местом поклонения для его последователей. Возникает вопрос. Если они могли сразу подорвать строение ракетами или бомбами, то почему они этого не сделали изначально? Ведь ранее американцы неоднократно бомбили места, где скрывались бандформрования с беспилотников, потому что это безопасно и скрытно.

А тут авиаудар был произведен сразу после операции. Допустим, что сначала в Пентагоне рассчитывали взять Аль-Багдади живым и только после провала миссии начался авиаудар. Но опять же, зачем?

Эксперты уверены, что таким образом США просто скрывали любые доказательств своей инсценировки ликвидации. На развалинах нельзя найти какие-либо следы ДНК, чтобы подтвердить реально ли погиб Аль-Багдади и был ли вообще штурм его дома. Других причин, для такой срочной бомбежки попросту нет.

Причина пятая. Где видео операции?

Подразделение «Дельта» считается элитой спецслужб армии США. И все их операции пишутся на специальные камеры, чтобы в дальнейшем быть предметом разбора в Пентагоне. Тем более, такие важные. То есть, обязательно должна быть запись ликвидации Аль-Багдади. Которую уже должны были отсмотреть и показать президенту. Это обычная процедура.

«У них запись видео является обязательной не только для дальнейшего «разбора полетов», но и для того, чтобы потом отчитываться перед конгрессом. Там все очень жестко — могут обвинить и в убийстве гражданских и в нарушении каких-либо законов. Поэтому записывается все. И если этой записи не будет, значит стопроцентно все фейк», — рассказал Дворцов.

Но почему-то источник Newsweek молчит о наличии подобной записи. Мало того, из его слов журналистам складывается ощущение, что он не уверен в подробностях операции. И возникает резонный вопрос: а есть ли эта видеозапись и когда ее покажут общественности. Мы думаем, что ее попросту нет, ведь реальной операции не было.

Вполне вероятно, что обращение Трампа перенесли на следующий день по причине того, что сейчас в Пентагоне оперативно пытаются из старых записей сделать хоть какой-либо приемлемый фейк. Иначе просто никто не поверит в смерть аль-Багдади. Тем более, что по сообщениям СМИ он умирал уже неоднократно и каждый раз «воскресал» из мертвых.

Поэтому даже если Дональд Трамп и представит хоть какую-либо запись штурма, к ней стоит относиться весьма скептически. Далеко не факт, что замутненная картинка стрельбы не окажется подделкой.

Причина шестая. аль-Богдади человек США

«Аль-Багдади является одним из тех людей которые создавали ИГ, под присмотром ЦРУ. Он изначально был их инструментом для расшатывания ситуации на Ближнем Востоке. И США не стали бы избавляться от него просто так. Ведь он помогает держать ИГ под контролем. Поэтому я не верю в смерть террориста. Думаю его просто эвакуировали из-за турецкого наступления и усиления позиций сирийской армии», — считает политолог Андрей Шарусов.

Действительно, аль-Багдади уже не раз косвенно ловили на взаимодействии с американскими спецслужбами. К тому же он всегда появлялся там, где появление ИГ было необходимо именно США. Вряд ли бы Пентагон и ЦРУ решили бы избавиться от столь важного им человека. Поэтому вся шумиха вокруг ликвидации лидера ИГ может быть простым отвлекающим маневром при спасении Аль-Багдади от захвата турецкими или сирийскими спецслужбами. Ведь он может очень много рассказать о том, как появилось «Исламское Государство».

Причина седьмая. Вашингтону нужны победы

«Вашингтону срочно нужна реабилитация в глазах, прежде всего, американцев и ведущих союзников-вассалов в странах Европы. Не исключены удары по подразделениям и опорным пунктам Сирийской арабской армии и новые провокации с имитацией химической атаки войск Асада, на что уже выделено 4 миллиона долларов», — рассказывает в своем телеграмм-канале Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Поэтому успешная операция против главы ИГ для Пентагона и Трампа еще один повод сказать, что несмотря на давление России и Турции они все еще «на коне». Согласитесь, что ликвидация аль-Багдади прям очень вовремя для поддержания этого тезиса.

«Заявлениям как американских СМИ, так и американских госструктур слепо доверять нельзя. Скорее всего, запуск такой информации нужен разведывательным сообщества США, чтобы скрыть истинную картину и какие-то свои планы и намерения по поводу Сирии. Через прессу создается видимость, что Аль-Багдади погиб, но для многих очевидно, что это не первые такие сообщения от Вашингтона, и потому там как минимум возникает неопределенность, ситуация снова запутывается.

Понятно, что США таким способом решают собственные задачи. Ради достижения своих целей это «спортивное общество» под названием ЦРУ уже провело целую серию показных выступлений в произвольной программе на территории Сирии, о очередное разыгрывание смерти Багдади, очевидно, одно из них», — заявляет Сергей Хатылев — бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, военный эксперт.

Федеральное агентство новостей назвало целых семь причин, почему ликвидация Аль-Багдади — это фальсификация, которая выгодна США в настоящее время для решения как внешнеполитических, так и внутренних проблем. Единственной загадкой в этой ситуации остается только, почему специалисты из Пентагона и американского разведсообщества так халтурно подошли к инсценировке такого важного для США фейка.

1 Организация запрещена на территории РФ.