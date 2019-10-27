Лебедев готовится к возвращению на ринг

Москва, 27 октября. Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев готовится к возвращению в большой спорт. Об этом журналистам рассказали в воскресенье в команде боксера.

Россиянин заявил об окончании профессиональной карьеры минувшим летом, но затем решил вернуться на ринг. Поединок с его участием может пройти в конце текущего года в Красноярске.

«Денис готовится к возвращению», — передает ТАСС слова представителя команды боксера.

В общей сложности в активе 40-летнего Лебедева 32 победы и два поражения. В последний раз он выходил на ринг осенью 2018 года и одержал победу над представителем США Майком Уилсоном по решению судей.

В марте текущего года украинский боксер Александр Усик отказался от боя с Лебедевым и титула чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).