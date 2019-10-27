Турецкий военный погиб при атаке курдских боевиков у Рас-аль-Айна в Сирии

Анкара, 27 октября. Военный армии Турции погиб на северо-востоке Сирии, еще пятеро получили ранения при атаке вооруженных бандформирований курдов. Об этом сообщили в турецком Минобороны.

Согласно данным ведомства, военнослужащие армии Турции вели разведывательно-наблюдательную деятельность в окрестностях Рас-аль-Айна, где проводилась антитеррористическая операция Анкары под названием «Источник мира». На них напали курдские радикалы из «Демократических сил Сирии» (SDF) и Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении.

«Один из служащих Вооруженных сил Турции погиб, а пятеро были ранены при атаках террористов», — уточнили в Минобороны страны.

В ведомстве добавили, что «обнаруженные объекты были ликвидированы».

Напомним, антитеррористическая операция Анкары против курдских радикалов на севере Сирии началась 9 октября и фактически завершилась 22 октября. Ключевой целью кампании было создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую курдские террористы, сотрудничающие с членами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) используют для перемещения боеприпасов.

«Источник мира» направлена была против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом якобы «борьбы» с группировкой ИГ1. На деле же курдские радикалы грабят и убивают мирных жителей на захваченных ими территориях, а также занимаются контрабандой нефти при поддержке США.

На встрече в Сочи во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии продолжат контролировать вывод вооруженных формирований курдских боевиков, пишут «Известия».

1 Организация запрещена на территории РФ.