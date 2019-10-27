Самбурская резко ответила на вопрос про «сводника» Малахова

Москва, 26 октября. Актриса Настасья Самбурская, известная многим по роли Кристины Соколовской в сериале «Универ», отреагировала на нашумевший выпуск ток-шоу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященный эскорт-услугам.

В эфире канала «Россия 1» 25 октября вышел новый выпуск шоу Малахова под названием «Рынок шкур», осветивший всю подноготную организации дорогостоящих интимных услуг в Москве.

В программе было представлено расследование редакции, показавшее, что за огромным состоянием некоторых популярных Instagram-див и моделей стоит отнюдь не упорный труд.

В выпуске обсуждался моральный облик живущих роскошной жизнью девушек и источники их доходов. Эфир вызвал большой резонанс. После выхода программы в адрес Малахова посыпались упреки. В частности, на программу отреагировали знаменитые представительницы российского шоу-бизнеса, имена которых прозвучали в ней. По мнению «жертв расследования», Малахов повел себя неэтично.

Первой свою точку зрения высказала актриса Наталья Рудова. В Instagram она опубликовала гневный пост, адресованный Малахову и редакторам «Прямого эфира», которые представили в эфире своей «грязной передачи» порочащие ее достоинство и не соответствующие действительности сведения.

В своей Instagram-тираде Рудова упомянула любопытный факт: якобы некогда Малахов лично звонил ей с предложением познакомить ее с олигархом.

«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне», — напомнила актриса.

Самбурская в комментариях под постом Рудовой подтвердила информацию о неприличных предложениях телеведущего. Она написала, что Малахов с той же целью якобы звонил и ей.

«Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать, оскорбился, но перестал», — рассказала она.

Корреспондент Nation News решил связаться с Самбурской, чтобы уточнить у нее информацию о неких «предложениях» со стороны «сводника» Малахова, однако актриса не была настроена на этот разговор.

«Ну, вот я прям сейчас взяла вам и начала рассказывать! До свидания», — резко ответила селебрити.

Настасья Самбурская — 32-летняя российская актриса, наибольшую известность которой принес сериал «Универ» о жизни студентов. Многие пользователи Сети знают Самбурскую по Instagram. В соцсети она имеет одно из самых больших количество подписчиков в России, которое превышает 10 млн.