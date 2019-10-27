Триполи, 27 октября. Связанное с террористами Правительство национального согласия Ливии обвинили в распространении лейшманиоза. Случаи серьезного кожного заболевания наблюдаются в городах Таверга, Бани-Валид и Сирт.

Один из жителей Таверги обвинил население города Мисурата в том, что оно сбрасывает свои отходы в Таверги, воспользовавшись вынужденным отсутствием горожан, которые стали внутренними переселенцами.

Мужчина также возложил ответственность на Правительство национального согласия Ливии. Жалоба в связи с ситуацией в Таверги подавалась в Триполи еще год назад, однако власти не сделали ровным счетом ничего. Распространению страшной болезни способствовала нехватка медикаментов и неумелое управление отходами.

«Мы предупреждали, что отходы приведут к распространению опасных заболеваний. Наши жалобы остались без внимания», — заявил обеспокоенный житель Таверги.

Местная больница оказалась до отказа заполнена пациентами с диагнозом лейшманиоз. За последние 24 часа госпитализировано более 150 человек. С апреля кожной болезнью заразились более 1000 человек. Как сообщает источник портала Asharq Al-Awsat, медикаменты быстро заканчиваются. Всемирная организация здравоохранения оказывает помощь, однако этого недостаточно.

Напомним, что лейшманиоз является группой кожных заболеваний, распространенных в тропических и субтропических странах. Распространяется через укусы насекомых. В Ливии основными распространителями болезни являются песчаные мухи.

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе — Правительство национального согласия Ливии, опирающееся на поддержку международных террористических организаций.

В начале апреля главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия Ливии. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу от террористов.