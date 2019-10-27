Курдские радикалы приписали себе «ликвидацию» главаря ИГ в Сирии

Дамаск, 27 октября. Командующий «Демократическими силами Сирии» (SDF) Мазлюм Абди объявил о том, что к операции, в результате которой был якобы «ликвидирован» главарь террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади, «причастны» вооруженные бандформирования курдов.

Ранее телевизионный канал Fox News заявил, что американские военные провели в субботу в Сирии специальную операцию против аль-Багдади, в результате которой террорист был «уничтожен». Однако эта информация, как и многие другие, появлявшиеся ранее, пока не получила официального подтверждения.

Однако Абди утверждает, что в спецоперации приняли участие бандформирования курдов, которые, как известно, активно сотрудничают с ИГ1.

«Успех этой исторической операции стал результатом совместной разведывательной работы с американскими партнерами», — заявил он в микроблоге Twitter.

Ранее под сомнение утверждение о ликвидации главаря ИГИЛ1 поставил глава Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся сообщения, он процитировал писателя Николая Гоголя и призвал очистить от террористов всю Сирийскую Арабскую Республику.

Напомним, что курдские бандформирования в 2017 году оккупировали Заевфратье и с тех пор угнетают местное население — арабов-суннитов, навязывая им свои порядки. Они не гнушаются незаконной добычи нефти, которая является достоянием народа Сирии, а также ее контрабанды в другие страны.

Курдские радикалы, кроме того, активно включают боевиков «Исламского государства» в свои ряды. Известно, что они выводили членов ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских баз, а также грабили и убивали мирных жителей на захваченных ими территориях.

Военная полиция России и пограничная служба САР, согласно подписанному 22 октября в Сочи меморандуму, продолжат контролировать вывод формирований курдских боевиков и обеспечат совместное патрулирование территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.