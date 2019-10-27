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В Луганске прошел экзамен на право ношения крапового берета среди спецподразделений ЛНР

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В Луганске прошел экзамен на право ношения крапового берета среди спецподразделений ЛНР

Краповый берет — высшая форма отличия военнослужащих спецподразделений. Право носить его присваивается только после прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости. Съемочная группа Федерального агентства новостей побывала на комплексном квалификационном экзамене на право ношения крапового берета среди представителей силовых структур ЛНР.

Торжественное построения перед зданием министерства внутренних дел республики в Луганске. Шестерым участникам экзамена дают напутствия командиры спецподразделений ЛНР и ДНР.

«Вы подошли к мероприятию с готовностью, в рамках подразделений прошли жесткий отбор. Мы все знаем, что для бойца-спецназовца — краповый берет является главной вехой жизненного этапа службы в подразделениях спецназа. Мои пожелания — на всех рубежах достойно выступить и получить право на ношение крапового берета», — заявил перед построением начальник ЦСН МВД ЛНР Александр Садовой.

В Луганске прошел экзамен на право ношения крапового берета среди спецподразделений ЛНР

Для успешного прохождения экзамена претендентам необходимо сдать нормативы по функциональной, огневой и альпинистской подготовке. Также нужно совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и выдержать спарринг с действующими обладателями крапового берета. По результатам сдачи трех нормативов двое из шести претендентов не смогли успешно сдать огневую подготовку. Четверо продолжают бороться за почетное звание.

В Луганске прошел экзамен на право ношения крапового берета среди спецподразделений ЛНР

«Четвертый этап был тяжелым для ребят. Очень тяжело было преодолевать водные преграды, они по пояс в грязи были, но выдержали все. Вот четыре человека», — сказал инструктор квалификационного экзамена на право ношения крапового берета Сергей Анчаков.

В Луганске прошел экзамен на право ношения крапового берета среди спецподразделений ЛНР

Результаты подвела специальная комиссия. Четверо из шестерых спецназовцев сдали экзамен, и получили почетное право носить краповый берет.

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