Губернатор сравнил с бульварной фантастикой план «захвата» Калининграда войсками НАТО

Калининград, 27 октября. Руководитель Калининградской области Антон Алиханов сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере российской стороной своего эксклава в случае конфликта «с бульварной фантастикой».

Глава региона обратил внимание на то, что ему надоело «комментировать американские глупости». Кроме того, Алиханов напомнил, что в Соединенных Штатах Америки каждый год вручается премия «Небьюла», которую присуждают лучшим произведениям научной фантастики или фэнтези.

«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — передает РБК слова губернатора региона.

Напомним, ранее Хукер в своем докладе заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо изучить «перспективу захвата» Калининградской области. Впрочем, эксперт не озвучил причину, которая может спровоцировать конфликт России и военного блока в Прибалтике. Однако сценарий прибалтийского конфликта опубликован на сайте Jamestown Foundation. Как считает Хукер, Москва попытается провести ограниченную военную операцию и «захватить Эстонию, Латвию и Литву». Затем, по его словам, к конфликту могут присоединиться Финляндия и Швеция. Но после этого к войне примкнет Польша, которую поддержит Вашингтон. Только в этом случае польские власти сохранят свой город Сувалки, а также во время ответного удара «захватят» Калининград.