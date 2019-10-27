Более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 27 октября. Более 1,3 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 322 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 305 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 1 017 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись четыре гражданина Сирии.

Российская сторона за минувшие 24 часа провела две гуманитарные акции, в рамках которых выдала тысячу продовольственных наборов общим весом 4,9 тонны в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Сирийцам также передали тонну хлеба в рамках благотворительной акции в Алеппо, проведенной фондом имени Ахмата Кадырова.

Инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии разминировали за сутки 1,7 гектара территории, обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета в провинциях Даръа и Дамаск.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября в приграничных районах страны прошла антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира», направленная против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты принялись незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Причем известно, что руками курдских радикалов действуют США в обход собственных санкций.

Военная операция Турции прекратилась после встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого будет строиться дальнейшая политика двух стран по Сирии, в частности по выводу курдских банд, передают «Известия».

1 Организация запрещена на территории РФ.