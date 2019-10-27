В США третьеклассник принес в школу заряженный пистолет

Таллахасси, 27 октября. Ученик третьего класса принес в школу заряженный пистолет в штате Флорида в США, об этом сообщил американский телеканал Fox News.

По информации канала, один из учеников увидел оружие в рюкзаке у мальчика и незамедлительно сообщил об этом охраннику.

«Я сказал офицеру службы безопасности, что у мальчика был пистолет, а затем я сказал ему, какой рюкзак и ребенок», — приводит Fox News слова ученика.

Как уточнил капитан полиции Крис Биман, при обыске рюкзака был обнаружен заряженный девятимиллиметровый пистолет немецкого производителя стрелкового оружия Sig Sauer.

Проинформировавшего охранника ребенка теперь называют героем за предотвращение потенциальной стрельбы в школе, а ученика, принесшего в учебное заведение оружие, ждет наказание в виде отстранения от учебы на десять дней или исключение.

Ранее похожий случай произошел в школе города Хантингтон-Парк в Калифорнии. Как сообщил телеканал ABC, полиция также задержала ученицу с заряженным огнестрельным оружием.