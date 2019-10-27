ЛНР итоги 21–27 октября: сбит БПЛА с неизвестным веществом, найден тайник с оружием ВСУ

Луганск, 27 октября. В ЛНР был сбит БПЛА с неизвестным веществом на борту. Под Первомайском найден тайник с оружием. Луганские силовики сдали экзамен на право ношения крапового берета. Очередной гумконвой МЧС РФ прибыл в Донбасс.

Дайджест новостей ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в ЛНР

Как сообщает МЧС ЛНР, в ведомство обратились местные жители, обнаружившие сбитый аппарат и контейнер с веществом белого цвета. На место прибыла дежурная смена центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР для выяснения обстоятельств происшедшего. Данное вещество изъято и передано для дальнейшего исследования.

Найден тайник с оружием

Тайник с оружием и боеприпасами нашли в подконтрольном Луганской Народной Республике населенном пункте Первомайск. По данным МГБ ЛНР, способ закладки тайника и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп. По данным пресс-службы, из тайника изъяли, среди прочего, реактивный пехотный огнемет (РПО-А) «Шмель», гранатомет, пистолет Макарова, мины и более 19 тысяч патронов.

Новый пункт приема документов

Дополнительный пункт приема документов на получение российского гражданства открыли в Луганске, в ближайшее время планируется открыть еще два. Министр внутренних дел ЛНР, генерал-майор полиции Игорь Корнет уточнил, что в данных отделениях также можно подавать документы на оформление паспорта ЛНР и пройти процедуру дактилоскопирования.

«Для удобства граждан, для увеличения пропускной способности был открыт еще дополнительный пункт миграционной службы в Жовтневом районе. Это позволит нам нарастить паспортизацию нашего населения в два раза именно по Жовтневому району», — сообщил министр Внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Экзамен на краповый берет

Комплексный квалификационный экзамен на право ношения крапового берета прошел в Луганске, в нем приняли участие шестеро представителей спецподразделений силовых структур Луганской Народной Республики. Претенденты на краповый берет сдавали нормативы по функциональной, огневой и спусковой подготовке, участвовали в марш-броске, преодолевали полосу препятствий, участвовали в спарринге. По данным МВД ЛНР, право носить краповый берет отстояли 4 человека.

Гумконвой МЧС РФ

На текущей неделе в республики Донбасса прибыл 88-ой гумковой МЧС РФ. Автомобильная колонна с гуманитарной помощью для жителей Луганской народной республики доставила в Луганск более 181 тонны наборов детского питания, медоборудования и медикаментов. После разгрузки автомобили благополучно вернулись в Россию.