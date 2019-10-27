Сирия, 27 октября. США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади на севере Идлиба. Курдские боевики провоцируют боевые действия с союзниками Турции в Хасаке. ВВС коалиции ведут наблюдение за нефтяными полями в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали вооруженный конфликт с протурецкими силами в северной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: обменивались ударами с курдскими радикалами у населенного пункта Шаркарак на севере Ракки.

Соединенные Штаты: заявили об уничтожении главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в северной части Идлиба; осуществляют боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре в районах нефтяных месторождений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (EuphratesPost) сообщает о возобновлении боевых вылетов ВВС возглавляемой США международной коалиции в Восточном Дейр-эз-Зоре. Предполагается, что военные самолеты западного альянса осуществляют наблюдение за районами крупнейших нефтяных полей Сирийской Арабской Республики (САР), которые находятся в оккупации проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Как известно, на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о том, что военный контингент США сохранит свое присутствие на месторождениях якобы с целью их защиты. Однако, как уверены многие военные эксперты, удерживая контроль над этими районами, Вашингтон надеется как и прежде эксплуатировать ресурсы САР, вывозя нефтепродукты за рубеж для продажи.

Провинция Идлиб

В северной части региона в районе населенных пунктов Бариша и Хаттан произошли вылеты неизвестной авиации. Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщает, что к авианалету имеют отношение ВВС США, которым будто бы удалось обнаружить местонахождение главаря «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади и уничтожить его. При этом американский портал Newsweek заявил о том, что в ходе операции был задействован спецназ США. Утверждается, что, не пожелав сдаться, лидер террористической группировки и две его жены совершили самоподрыв. В данный момент проводится ДНК-исследование, чтобы подтвердить личность террориста. Напомним, прежде США неоднократно публиковали сообщения о гибели аль-Багдади, однако все они впоследствии были опровергнуты. Некоторые эксперты полагают, что подобные сведения призваны повысить авторитет Трампа перед президентскими выборами, которые состоятся 3 ноября.

Тем временем вспыхнул пожар в городе Сармада на базе, где осуществлялась торговля нефтепродуктами. Как передает военный источник в сети Twitter (M_Alneser), чтобы его потушить, пожарным потребовалось 11 часов. При этом были уничтожены как минимум девять цистерн. По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.

Провинция Ракка

Произошли новые вооруженные стычки между Отрядами народной самообороны (YPG) и поддерживаемыми Турцией формированиями на севере Ракки. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что противники столкнулись в окрестностях населенного пункта Шаракрак, расположенного у трассы М-4 северо-восточнее Айн-Иссы. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, в соответствии с условиями российско-турецкого меморандума о восстановлении, члены радикальных курдских бандгрупп, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), должны покинуть приграничные с Турцией районы до 18.00 29 октября. Об этом накануне напомнил глава Минобороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Провинция Хасака

Вновь поступают сообщения о столкновениях курдских радикалов с протурецкими силами к востоку от города Рас аль-Айн. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SR_yOKA), боевики Отрядов народной самообороны (YPG) попытались проникнуть на ранее освобожденные территории, однако атака была отбита. В качестве ответных действий поддерживаемые Турцией отряды начали обстреливать позиции противника на линии разграничения сил, передает Twitter-канал (Step_Agency). Напомним, после переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 22 октября в Сочи, было принято решение о приостановке операции «Источник мира» на севере САР. Тем не менее в случае если курды-террористы не произведут вывод своих отрядов до вечера вторника, наступление возобновится.

1 Организация запрещена на территории РФ.