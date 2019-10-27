Кадыров усомнился в ликвидации главаря ИГ

Грозный, 27 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров процитировал писателя Николая Гоголя, комментируя слухи о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

«Абу Бакр аль-Багдади снова убит? На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале, усомнившись в смерти главаря ИГ1.

Руководитель республики добавил, что гибель аль-Багдади ничего не меняет, если продолжать делить боевиков на плохих и хороших, сообщает телеканал «360».

Кадыров заявил о необходимости очистить от террористов всю Сирийскую Арабскую Республику.

Напомним, ранее американский канал Fox News сообщил, что военное ведомство США при поддержке иранских военных провело в Сирии специальную операцию против главаря ИГ аль-Багдади. По предварительным данным Пентагона, террорист мертв, но эти данные не получили официального подтверждения.

Ранее американская администрация заявила, что глава Белого дома Дональд Трамп в воскресенье намерен сделать «важное заявление».

Стоит отметить, что версии гибели аль-Багдади с завидной регулярностью появляются в западных СМИ на протяжении последних лет. Официального подтверждения ни одна из них до сих пор не получила.

1 Организация запрещена на территории РФ.