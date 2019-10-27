Тела трех детей нашли при разборе завалов после пожара в Рязанской области

Рязань, 27 октября. Тела трех детей нашли в сгоревшем доме в Рязанской области, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Пожар произошел в ночь на 27 октября в селе Сановка Шиловского района. После разбора завалов спасатели нашли тела двух девочек 2015 и 2019 года рождения и их брата 2018 года рождения.

Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели детей.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области произошел сильный пожар. Погибли семь человек, в том числе трое детей.

В начале октября в Подмосковье произошел сильный пожар в многоэтажном доме, при котором погибли четверо детей.