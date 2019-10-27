Военные РФ в Сирии зафиксировали 14 нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама

Москва, 27 октября. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 22. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном в воскресенье на сайте военного ведомства.

Так, за истекшие 24 часа российские военные в Сирии зафиксировали 14 фактов открытия огня в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама​​​.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 22 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — семь, Латакия — четыре, Хама — девять, Алеппо — два», — следует из сообщения.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. После объявления о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление экономики страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.