Видео доставки бронеавтомобилей для военной полиции РФ в Сирии появилось в Сети

Москва, 27 октября. Российская военная полиция в Сирии получила новые броневики «Тигр» и «Тайфун-У». Телеканал RT выложил видео, на котором видно, как военную технику грузят на военно-транспортный самолет Ил-76 на аэродромах в Ростовской области и Краснодарском крае, а потом выгружают в аэропорту Сирии.

Вся техника оборудована мигалками и имеет специальную надпись на арабском языке, по которой военную полицию можно идентифицировать. Машины также оснащены бортовой информационно-управляющей системой и кондиционерами. Все было доставлено несколько десятков таких броневиков, предназначенных для перевозки людей, оборудования или вооружения.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.