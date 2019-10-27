Эксперт объяснил, как Шойгу ответит на план НАТО по «захвату» Калининградской области

Военный эксперт Андрей Кошкин выразил уверенность, что США и НАТО не смогут захватить Калининград в случае конфликта с Россией.

Ранее старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер опубликовал доклад, в котором сообщил, что военная агрессия России против стран НАТО «будет стоить» ей Калининградской области.

Американский аналитик подчеркивает, что руководству Североатлантического альянса следует рассмотреть перспективу захвата российского эксклава, так как за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе, Россия якобы не сможет выдержать натиска противника и потеряет контроль над указанной территорией.

Хукер подчеркивает, что вероятная война будет исключительно региональной, так как эскалация конфликта «повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения», а это не выгодно никому. Тем не менее сотрудник Джеймстаунского фонда не смог внятно объяснить, что может стать причиной «нападения России», которое могло бы спровоцировать конфликт между РФ и НАТО на территории Прибалтики. Однако он подчеркивает, что у Москвы якобы есть планы на этот регион.

По мнению эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, «Калининградская область для США и НАТО уже давно является костью в горле, так как регион ломает все разрабатываемые на Западе стратегические планы по захвату территории».

«Поэтому они (США и НАТО — Прим. ФАН) готовы в информационном пространстве бряцать оружием, что подтверждает не так давно появившийся ролик, демонстрирующий возможное развитие ядерной войны РФ со странами Запада. Война почему-то начинается с того, что Россия запускает ракету средней дальности как раз из Калининградской области, после чего начинается массированный обмен ядерными ударами. То есть они не успокаиваются, их коробит что у нас есть Калининградская область, которая надежно охраняется, она надежно обеспечена, прикрыта прежде всего с воздуха, по всем нашим планам мы ее никогда никому не отдадим. Шойгу никогда не отдаст и пяди калининградской земли, они должны это знать», — подчеркивает аналитик.

Таким образом заявление Хукера можно рассматривать как провокацию, цель которой — демонизация России в глазах мировой общественности. Это также должно убедить западного обывателя в том, что только США и НАТО могут его защитить, а значит, «он должен больше раскошеливаться на оборону».

«А что касается надежности наших границ — у меня даже сомнения в этом нет. Все подобного рода угрозы мы просчитываем, у нас есть соответствующие ресурсы для адекватной реакции и их нейтрализации. Конечно, нам необходимо и дальше повышать боеготовность войск в заданном направлении, но это происходит, просто не так афишируется, как на Западе. Работает наш оборонно-промышленный комплекс, совершенствуются средства обороны, которые на корню могут пресечь агрессивные замашки со стороны наших западных «друзей», — заключил Кошкин.

Ранее стало известно о готовящихся масштабных учениях НАТО Defender Europe, в которых примут участие 18 стран, включая Польшу, Литву и Латвию. Учения развернутся на территории стран Восточной Европы. Как ожидается, они состоятся весной будущего года и станут самыми крупными за последние 25 лет. Около половины из 40 тысяч военнослужащих, которые примут участие в маневрах, — солдаты армии США.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, учения станут «сообщением» для России о том, что «союзники вместе с Прибалтикой», а также, что Вашингтон «тоже в деле». Кароблис уверен, что подобное демонстрации у российских рубежей выступят в роли «дополнительного элемента сдерживания для Москвы».