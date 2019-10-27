Москва, 27 октября. Телеведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram новое фото своей супруги Аллы Пугачевой с их сыном Гарри.

Семейный снимок жены с сыном собрал несколько тысяч комментариев.

На фото Примадонна российской эстрады одета в ярко-красное пальто до колен и черные ботильоны на высоком каблуке. Волосы исполнительницы собраны в высокий слегка небрежный хвост на бок, также у нее сделан макияж. Рядом со звездной матерью стоит Гарри, одетый в клетчатые штаны, светлую куртку и шапку.

Максим Галкин подписал публикацию лаконично и с любовью: «Аллочка с Гарюшей».

Пользователи оценили новый образ Пугачевой и оставили звезде множество комплиментов.

«Вааау. Шикарно. Алла — просто восторг», — написала svetlana_indigo_child. «Это просто невозможная красота!!!!!!» — восторженно отметил dovar33. «Аристократическая грациозность. Вы, Алла Борисовна, вызываете искренний восторг, супер-супер», — поделился sergiygrin2017. «Ей идет красный цвет», — добавила ve_ronika5005.

Также подписчики отметили, что Гарри Галкин все больше становится похожим на своего звездного отца.

Публикация уже набрала более 700 тыс. «лайков» и более 8 тыс. комментариев.

Напомним, знаменитая российская исполнительница Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин состоят в браке с 2011 года. Влюбленные решили оформить официальные отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Сейчас Галкину 43 года, а Пугачевой — 70 лет, таким образом, разница в возрасте между супругами — 27 лет. У них есть двое детей, рожденных суррогатной матерью: дочь Елизавета и сын Гарри.

Галкин неоднократно заявлял, что искренне любит Пугачеву, и что для него не имеет значения ни ее возраст, ни разница в годах между ними. В одном из интервью телеведущий честно признался, за что полюбил звезду российской музыки.