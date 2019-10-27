Киевский эксперт раскритиковал новую программу развития Украины

Киев, 27 октября. Новое правительство Украины ратифицировало в текущем месяце программу действий, в которой заложены «приятные для уха избирателя, но совершенно нереалистичные цифры развития». Таким мнением во время пресс-конференции в Киеве заявил политический консультант (GN Consulting) Михаил Кайцин.

«Правительство приняло абсолютно неосуществимую программу. В ней отсутствуют не просто цели, но и конкретные методы и средства достижения этих целей», — отметил аналитик.

Кайцин напомнил, что в программе развития страны также говорится о 40%-процентном ВВП в течение ближайших пяти лет, отметив, что эти цифры не имеют ничего общего с реальностью.

«За счет экспорта сырьевых ресурсов? Но я сомневаюсь, что мы, учитывая конъюнктуру рынка, сможем нарастить экспорт сырьевых ресурсов настолько, чтобы это дало такой резкий рост!» — подчеркнул эксперт.

Также он назвал маловероятным уменьшение уровня государственного долга до 40% относительно доходов бюджета, поскольку на сегодняшний день украинский долг составляет около 80%. Специалист также отметил, что Украина не зарабатывает деньги, передает «ПолитНавигатор».

Кроме того, он напомнил про обещания украинских властей о 50 миллиардах внешних прямых инвестиций.

«Это очень смешно звучит на фоне заявления крупных инвестиционных западных игроков на украинском рынке о выходе из украинского рынка», — сказал он, раскритиковав новую программу правительства страны.

Напомним, ранее миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о крайне низких темпах роста украинской экономики. В фонде подчеркивали, что рост экономики страны тормозит распространение коррупции.