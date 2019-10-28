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Силы сирийской армии укрепляются на севере Хасаки для отпора курдским террористам

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Силы сирийской армии укрепляются на севере Хасаки для отпора курдским террористам

Дамаск, 28 октября. Силы сирийской армии вошли в административные границы города Рас аль-Айн через въезд со стороны населённого пункта Тель-Тамр, расположенного на севере провинции Хасака, чтобы противостоять курдской агрессии и защитить жителей от нападений террористических организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Армейские подразделения продолжают развертывание в северо-западной части провинции Хасака, накануне они вошли в пять деревень на дороге Тал-Тамр-Рас-Аль-Айн: Касимия, Рашидия, Даудия, Азизия и Дахра для укрепления сирийско-турецкой границы.

В данный момент сирийские военные следят за прогрессом и утверждают свои позиции до сирийско-турецкой границы.

Напомним, что вчера Сирийская арабская армия (САА) расширила и усилила свои позиции в северной части провинции Хасака, некоторые военные подразделения были переброшены из города Камышлы для развертывания в западной окраине города.

Ранее стало известно, что новые подразделения сирийской правительственной армии прибыли в район Манбидж, расположенный в провинции Алеппо, там они развернули позиции вдоль линии соприкосновения с турецкими силами в рамках реализации российско-турецкого соглашения о размещении войск на границе с Турцией. 

Сирийские военные также установили постоянные позиции с танками и боевыми машинами в районе Ид аль-Дадат, который когда-то был военной базой США.

В середине октября между турецкой и российской сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает беспрецедентные меры, позволяющие установить мир на всей территории северо-восточной Сирии. В среду, 23 октября, на сирийскую сторону границы прибыла российская военная полиция, а также сирийские пограничники. Их основная цель — проконтролировать вывод курдских террористов, который должен завершиться не позднее чем через 150 часов.

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