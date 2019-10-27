Составлен рейтинг столиц с самым дорогим такси из аэропорта

Москва, 27 октября. Москва считается самым дорогим российским городом, однако по сравнению с зарубежными столицами ее цены могут показаться довольно скромными. Портал Momondo.ru провел необычное исследования, выяснив, сколько стоит такси из аэропорта в разных столицах мира.

Самым дорогим оказалось такси в Токио. Чтобы добраться туда из воздушной гавани, расположенной в городе Нарита (70 км от японской столицы), придется заплатить баснословные по российским меркам деньги. Согласно подсчету Momondo.ru, такая поездка обойдется путешественнику в 14,2 тыс. рублей.

Следом идут Осло и Рейкьявик, где с туристов требуют 7,1 тыс. рублей за поездку до города. Чуть лучше дела обстоят в Западной Европе. В Ницце и Лондоне такси из аэропорта можно взять за 6,4 тыс. рублей. Примерно столько же вы потратите в Вашингтоне. Стоимость такси из аэропорта в Париже и Сеуле колеблется в пределах 3-4 тыс. рублей, что соответствует 7 и 8 местам в этом необычном рейтинге.

Москва же занимает 55-е место вместе с Ханоем, Абу-Даби, Сингапуром и Велингтоном. Добраться из аэровокзала в российской столице стоит примерно 1,7 тыс. рублей. В Праге, Братиславе и Белграде за поездку придется отдать примерно 1,5 тыс. рублей. Меньше всего за поездку из аэропорта таксисты берут в Ташкенте (142 рубля), Душанбе (213 рублей) и Катманду (285 рублей).