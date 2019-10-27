Доктор Мясников рассказал о смертельной опасности аспирина

Москва, 27 октября. Известный доктор Александр Мясников в телепрограмме «О самом главном» рассказал, кому категорически нельзя принимать аспирин. Во-первых, по словам врача, от таблеток необходимо отказаться астматикам и людям с болезнями сердца.

Мясников со ссылкой на статистические данные Минздрава РФ заявил, что сегодня в стране у 42 % совершеннолетних граждан диагностированы проблемы с сердцем, а у каждого десятого жителя РФ обнаружена астма. Неосмотрительный прием аспирина может усугубить неутешительную статистику, полагает Мясников.

По его мнению, таблетки разумно принимать только после случившегося инфаркта или инсульта. Кроме того, он обратил внимание на то, что употреблять это лекарство для профилактики болезней сердца категорически нельзя, поскольку в таком случае это может повысить риск кровоизлияния в мозг, сообщает «ФедералПресс».

Аспирин опасен как профилактическое средство для пожилых людей и для тех, кто страдает от избыточной массы тела или повышенного холестерина. Врач выразил уверенность, что неосторожный прием этих таблеток может привести к преждевременной смерти.

«Медицинская статистика демонстрирует, что лица старше 70 лет на аспирине умирают чаще пациентов, которые отказались от него», — подытожил он.

Ранее доктор Мясников назвал вызывающие зависимость лекарства-пустышки.