Россиянка впала в кому после отдыха в Турции

Анталья, 27 октября. Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.

13 октября женщина вместе с мамой и маленькой дочерью прилетели в Анталью. Они поселились в отеле и активно отдыхали на курорте.

По данным СМИ, 17 октября женщина почувствовала себя плохо. На следующий день ее состояние ухудшилось — отнялась правая нога и рука, россиянка стала говорить спутанно.

Мать петербурженки попросила представителей отеля вызвать врача, но ей ответили, что медики приедут через несколько часов. У женщины изо рта пошла пена, после этого она потеряла сознание.

Прибывшие врачи решили, что у россиянки эпилепсия. Но после анализов выяснилось, что у 31-летней петербурженки проблемы с кровообращением мозга, пишут «Невские новости».

Мать и дочь впавшей в кому женщины вернулись в Россию, а турецкие врачи не дают разрешения на транспортировку пострадавшей на родину.

Ранее сообщалось, что в Турции у бывшего президента Крыма Александра Мешкова случился инсульт. Мужчину транспортировали в Россию, он скончался на родине.