Миро вынесла Собчак вердикт за беременность от Богомолова

Москва, 27 октября. Известный блогер Лена Миро назвала телеведущую Ксению Собчак, забеременевшую от любовника, «беспардонной и туповатой учащейся ПТУ».

Прославленная своими скандальными высказываниям Миро вынесла Собчак вердикт за то, что та «безрассудно» забеременела от режиссера Константина Богомолова, будучи замужем за актером Максимом Виторганом.

Блогер сравнила поступок телеведущей с дешевым ПТУшным трюком и отметила, что в ее новом «браке по залету» нет ничего хорошего.

«Во-первых, залететь от любовника… — это удел кухарок. Ну, таких беспардонных и туповатых учащихся профтехучилищ. Во-вторых, сам брак по залету — это ведь еще хуже», — заметила блогер.

Миро заявила, что Собчак «заарканила» Богомолова беременностью, поскольку не имела шансов выйти замуж иначе, и таким образом показала себя не самодостаточной и уважающей себя женщиной, а «вульгарной ПТУшницей».

«Не берут замуж? Так нужно заарканить мужика беременностью. Опять же, это не поведение самодостаточной женщины, которая уважает себя, а вульгарное ПТУ», — высказалась она.

Недавно Миро напомнила, что именно она одной из первых обратила внимание на увеличившийся живот Собчак и ее изменившееся поведение, похожее на то, которое, как правило, демонстрируют беременные женщины в смысле постоянных капризов.

Слухи о том, что Собчак беременна, появились больше месяца назад, накануне свадьбы телеведущей с режиссером Богомоловым. Многие фанаты предположили, что знаменитости решились оформить отношения, чтобы ребенок родился в браке.

Миро не впервые высказывается о Собчак. Блогер неоднократно критически комментировала различные аспекты жизни телеведущей, в частности, в октябре Миро назвала Богомолова слабым местом ведущей и журналистки Собчак. Блогер заявила, что режиссер не чета телезвезде, поскольку он «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника (Максима) Виторгана, ни о чем народу не говорит».