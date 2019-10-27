Врачи рассказали, как распознать рак за 5 лет до его появления

Москва, 27 октября. Рак является одним из самых опасных и смертельных современных заболеваний, однако спасти жизнь пациента можно, если диагностировать его на раннем этапе. Врачи назвали основные симптомы, по которым первые признаки можно обнаружить еще за 5 лет до развития онкологического заболевания.

Так, например, явным признаком, свидетельствующим о раке, может стать изменение формы и цвета родинок, а также появление болезненности. Однако это не самые распространенные симптомы. Они были зафиксированы лишь у 7% пациентов.

О развитии рака молочной железы может свидетельствовать изменение формы и размера женской груди. Отсутствие аппетита, запоры, раздражение на коже, которое появляется при употреблении сладкого или жирной пищи — все это может свидетельствовать о надвигающемся раке кишечника. А регулярное ночное пробуждение между часом и тремя часами ночи говорит о возможном развитии рака печени.

Тревожным сигналом также является долго поднимающаяся температура при простуде. Это указывает на то, что иммунитет человека ослаблен, а, значит, угроза возникновения онкологического заболевания резко возрастает.

Ранее сообщалось, что французские ученые из Института Пастера провели исследование белка GDF11 и выяснили, что вещество позволяет предотвратить старение и защищает организм от рака. GDF11 имитирует эффект диет, которые снижают риск возникновения болезней сердца и онкологических заболеваний. Этот белок также может быть использован при лечении ожирения и нейродегенеративных заболеваний.