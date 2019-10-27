Эксперт рассказал, почему в Китае не спасают утопающих

Владивосток, 27 октября. Эксперт по Китаю Евгений Илларионов объяснил, почему в КНР запрещено спасать утопающих. Эта древняя традиция сохранилась до наших дней.

Такой «дикий» взгляд на человеческую жизнь связан с верой китайцев в карму. Жители Поднебесной уверены, что судьба каждого заранее определена, и вмешиваться в естественный ход событий бессмысленно.

«Считается, что живущие в воде духи не позволят спасенному уйти от смерти. Они все-равно заберут его к себе, но уже другим способом», — объяснил Илларионов, его цитирует Deita.ru.

Поэтому китайцы не учатся плавать и стараются обходить реки и водоемы стороной. Они боятся стать жертвой «злого водного духа», добавил китаевед.

В Китае по-прежнему нет правил поведения на воде и инструкций во время наводнения, цунами. При этом спасать местных жителей при других ЧС не запрещается.

Илларионов добавил, что туристам нельзя спасать китайцев на курортах. Среди них могут быть мошенники, которые после спасения обратятся в суд и потребуют возместить им компенсацию за моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что московский врач-диетолог объяснила опасность томатного сока в тетрапаках. По словам эксперта, слишком соленый напиток влияет на здоровье человека, в частности, на артериальное давление.