Назван топ-7 главных запретов для гипертоников

Москва, 27 октября. Медики перечислили основные запреты для людей с повышенным давлением. По словам экспертов, главная опасность для гипертоников — курение. Об этом сообщает портал «Медикфорум».

Как напомнили специалисты, никотин при попадании в организм вызывает тахикардию и повышает артериальное давление. Кроме того, врачи рекомендуют при артериальной гипертонии полностью исключить употребление алкогольных напитков.

В-третьих, как пишет ресурс, людям с повышенным давлением необходимо следить за фигурой, поскольку ожирение также является причиной гипертонии. По словам медиков, даже при небольшом увеличении массы тела показатели давления существенно растут.

Также потребление соли может отрицательно сказаться на здоровье. Доктора советуют гипертоникам потреблять не более пяти грамм соли в сутки.

Кроме того, медики заявили о необходимости исключить из рациона продукты с повышенным содержанием жиров. Так, в холодильнике не должно быть места для колбасы и сосисок. В-шестых, не рекомендуется людям с гипертонией поднимать тяжести, поскольку этот процесс может провоцировать существенный скачок давления. И, наконец, всплеск негативных эмоций может довести до гипертонического кризиса или вовсе до инфаркта.

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