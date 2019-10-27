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Назван топ-7 главных запретов для гипертоников

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Назван топ-7 главных запретов для гипертоников

Москва, 27 октября. Медики перечислили основные запреты для людей с повышенным давлением. По словам экспертов, главная опасность для гипертоников — курение. Об этом сообщает портал «Медикфорум».

Как напомнили специалисты, никотин при попадании в организм вызывает тахикардию и повышает артериальное давление. Кроме того, врачи рекомендуют при артериальной гипертонии полностью исключить употребление алкогольных напитков.

В-третьих, как пишет ресурс, людям с повышенным давлением необходимо следить за фигурой, поскольку ожирение также является причиной гипертонии. По словам медиков, даже при небольшом увеличении массы тела показатели давления существенно растут.

Назван топ-7 главных запретов для гипертоников

Также потребление соли может отрицательно сказаться на здоровье. Доктора советуют гипертоникам потреблять не более пяти грамм соли в сутки.

Кроме того, медики заявили о необходимости исключить из рациона продукты с повышенным содержанием жиров. Так, в холодильнике не должно быть места для колбасы и сосисок. В-шестых, не рекомендуется людям с гипертонией поднимать тяжести, поскольку этот процесс может провоцировать существенный скачок давления. И, наконец, всплеск негативных эмоций может довести до гипертонического кризиса или вовсе до инфаркта.

Ранее российские врачи рассказали о первых симптомах гипертонического криза.

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Источник: Медикфорум
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