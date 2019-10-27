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Володин поздравил Нарышкина с юбилеем

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Володин поздравил Нарышкина с юбилеем

Москва, 27 октября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с юбилеем директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте нижней палаты парламента.

27 октября Сергею Нарышкину исполнилось 65 лет. В разные годы он занимал пост спикера Госдумы, был главой администрации президента, вице-премьером правительства. С 2016 года Нарышкин возглавляет СВР и возглавляет Российское историческое общество.

«Вы вносите большой вклад в укрепление российской государственности, обеспечение безопасности и защиту национальных интересов России», — отметил Володин.

Депутат отметил, что Нарышкин внес большой вклад в развитие парламентаризма и международного сотрудничества.

Володин добавил, что глава СВР выполняет важную миссию и в Российском историческом обществе. Он содействует сохранению национальной памяти и проводит работу по объективному освещению российской и мировой истории.

Ранее сообщалось, что Нарышкин предупредил западные страны о последствиях переписи истории ради очернения России.

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