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Сбежавшие от курдских сепаратистов россиянки обратились с просьбой о помощи

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Пропавшие в Сирии россиянки просят Путина помочь им вернуться домой из-за боевиков-курдов

Дамаск, 27 октября. Одна из 50 россиянок, которые исчезли из лагеря для семей курдских боевиков на севере Сирии, записала видеообращение с просьбой о помощи вернуться на родину.

Еще одна девушка, которая попала на запись, говорит, что ночью в лагерь могут ворваться радикалы  и похитить содержащихся там людей. Она также отметила, что женщины направляются в сирийский город Тель-Абьяд, где в настоящее время присутствуют турецкие военные. Автор видеоролика в свою очередь попросила власти РФ принять меры по депортации россиянок.

В пятницу телеканал «Би-Би-Си» сообщил об исчезновении 50 россиянок из сирийского лагеря, предназначенного для содержания семей боевиков. Другие подробности пока не уточняются.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. В пятницу ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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