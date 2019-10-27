Киевский политолог заявил об угрозе ликвидации Украины

Киев, 27 октября. Украина всем надоела, есть угроза, что страну «ликвидируют» из-за серьезного политического конфликта. Таким мнением с журналистами поделился киевский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Украинский эксперт напомнил о конфликте между значительной частью депутатов Верховной рады и практически всем правительством, которые полагают, что у олигарха Игоря Коломойского слишком много власти, и самим бизнесменом.

Эксперт обратил внимание на то, что это такое столкновение, в котором «обе стороны могут проиграть или не проиграть, однако ни одна из них не сможет победить», сообщает издание «Украина.ру».

По его словам, де-факто речь идет о дезинтеграции остатков украинского государства и, вероятно, внешнего вмешательства в этот процесс.

«Потому что Украина всем уже, откровенно говоря, надоела, и никто не видит другого способа разобраться с этой проблемой, как просто ликвидировать украинское государство», — резюмировал Ищенко.

Ранее украинский бизнесмен Коломойский сообщил, что «оказывает влияние» на Давида Арахамию — председателя партии «Слуга народа» в Раде. По предположительным данным, днепропетровский предприниматель таким образом отшутился после заявления Арахамии о том, что Коломойский имеет влияние в Верховной раде.