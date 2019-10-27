АвтоВАЗ продемонстрировал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором

Москва, 27 октября. АвтоВАЗ продемонстрировал модель Lada Vesta с вариатором в комплектации Exclusive. Небольшой видеоролик с новинкой опубликовал ресурс Biznes Lada.

Презентация автомобиля состоялась 26 октября в рамках региональной конференции дилеров бренда Lada. Новые автомобили являются частью стратегии бренда по расширению модельного ряда.

Lada Vesta AT Exclusive получила бесступенчатую автоматическую трансмиссию Jatco JF015E и двигатель Renault H4Mk объемом 1,6-литра и мощностью 113 л.с. (152 Нм). Аналогичные коробка и мотор с июля этого года начали ставить на Lada Xray Cross.

Внешне модель главным образом отличает новый сине-голубой цвет «Дайвинг» и боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания. На рамках задних стекол и на пятой двери наклеены шильдики.

Машина имеет усиленную тонировку задних стекол, антенну «акулий плавник», бескаркасные щетки стеклоочистителей, спойлер на крышке багажника, хромированную насадку выхлопной трубы и оригинальные двухцветные литые диски.

В интерьере вместо селектора механической коробки расположена соответствующая кулиса вариатора, исполненная из пластика, в верхней части есть глянцевая вставка, а в середине — обруч с отделкой «под алюминий». Слева от рычага коробки передач четки видны крупные подсвечиваемые буквы с обозначением режимов движения.

Салон новой модели также выделяется комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком и накладками на педалях и порогах.

В заднем диване есть встроенный подлокотник с подстаканниками, они также предусмотрены и на центральном тоннеле, и в новой модели стали более глубокими. Стойки и потолок окрашены в черный цвет, стеклоподъемники обзавелись функцией автоматического доводчика, а кожаное рулевое колесо — кнопкой обогрева.

Как сообщает «Российская газета», продажи Lada Vesta АТ должны начаться в ноябре. Вариатор будет доступен как на обычных седанах и универсалах Vesta, так и на их «вседорожных» версиях Cross. Цены будут объявлены ближе к началу продаж.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о начале продаж новой лимитированной серии Lada #CLUB, получившей оригинальные элементы дизайна.

Во втором полугодии 2020 года должна выти еще одна модель — рестайлинговая Lada Vesta Facelift, которая, как обещают производители, получит «свежий» дизайн экстерьера и абсолютно оригинальный салон.