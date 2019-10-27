Врач объяснил, чем опасен томатный сок

Москва, 27 октября. Врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, почему опасно употреблять томатный сок из тетрапака.

На полках супермаркетов можно найти разные виды соков. Но людям, которые страдают артериальной гипертонией, стоит отказаться от томатного сока.

Все дело в содержащейся в напитке соли. По словам Ионовой, при регулярном употреблении соли в больших дозах повышается давление.

«Происходит естественная задержка жидкости в организме, которая приводит к отеку сосудов и клеток», — отметила врач, ее цитирует Deita.ru.

Если вы любите томатный сок, то придется готовить его самостоятельно, добавляет Ионова. Она посоветовала делать сок из свежих томатов или томатной пасты без соли.

А россияне, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, должны воздержаться от употребления фруктов и овощей в сыром виде, резюмировала врач.

Роль соли в пище также выяснили ученые Института неврологических расстройств. Они пришли к выводу, что соленая еда может увеличивать риск развития старческого слабоумия.

Их теория подтверждается опытами на лабораторных мышах. Соленая пища также негативно отражается на состоянии сердца и провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе образование тромбов в сосудах.