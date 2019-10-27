Американские ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре

Спрингфилд, 27 октября. Научные сотрудники из Университета штата Иллинойс провели исследование и выяснили, что употребление картофельного пюре в ходе продолжительных упражнений так же эффективно, как и использование специального углеводного геля. Последний необходим для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности у профессиональных спортсменов.

В исследовании были задействованы 12 добровольцев, которые преодолевали на велосипеде примерно 267 километров еженедельно. Американские специалисты разделили участников на три группы. Во время физической активности участники из первой группы принимали только воду, добровольцы из второй — добавки в форме геля. Оставшейся группе давали картофельное пюре.

В течение эксперимента американские ученые измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, а также интенсивность упражнений. Кроме того, эксперты следили за состоянием желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) испытуемых. Оказалось, что концентрация глюкозы в плазме была практически идентичной у тех, кто употреблял гели и пюре.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Росстат зафиксировал снижение цен на картофель и другие продукты за период с 17 по 23 сентября текущего года.